Volley femminile, Mondiali 2018: Italia in semifinale per la quarta volta, dall’apoteosi di Berlino alla magia di Nagoya

L’Italia ha sconfitto il Giappone per 3-2 al termine di una battaglia campale e si è così qualificata alle semifinali dei Mondiali 2018 di volley femminile. Un risultato eccezionale per la nostra Nazionale che era partita come possibile mina vagante della competizione e che ha fatto saltare il banco volando tra le quattro grandi del Pianeta.

Un risultato incredibile per le ragazze del CT Davide Mazzanti che portano il nostro Paese per la quarta volta nella storia a questo punto della rassegna iridata. I precedenti sono tutti molto freschi, in pochi forse se lo ricordano ma l’Italia dal 1952 al 1974 non si qualificava nemmeno per i Mondiali, poi riuscì nell’impresa nel 1978 ma la storia cambiò concretamente a metà degli anni ’90.

Nel 2002, in Germania, l’Italia vinse il quarto di finale contro la Corea del Sud (ai tempi non era prevista la terza fase), poi fece l’impresa contro la Cina e in finale regolò gli USA al tie-break regalandosi l’unico trionfo iridato della storia. Nel 2006, guarda caso in Giappone, le Campionesse del Mondo superarono due estenuanti fasi a gironi per accedere alle semifinali dopo perdemmo 3-0 contro la Russia che poi avrebbe trionfato battendo il Brasile. Quattro anni fa, invece, di fronte alla bolgia di Milano, l’Italia sorprese USA e Russia nella terza fase ma poi si arrese in semifinale contro la Cina (3-1) che a sua volta avrebbe ceduto contro gli USA nell’atto conclusivo. Nelle ultime due circostanze concludemmo poi al quarto posto.













Foto: FIVB