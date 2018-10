Volley femminile, Mondiali 2018: Italia-Giappone. A che ora inizia e su che canale vederla in tv. Il programma completo

Lunedì 15 ottobre si giocherà Italia-Giappone, match valido per i Mondiali 2018 di volley femminile. A Nagoya le azzurre faranno l’esordio nella Final Six della rassegna iridata contro le padrone di casa che avranno già alle spalle il match d’apertura contro la Serbia, prossimo avversario della nostra Nazionale. Le ragazze del CT Davide Mazzanti si presenteranno all’appuntamento da imbattute, forti di nove vittorie consecutive e con l’obiettivo di proseguire questa marcia trionfale per avvicinarsi seriamente alle semifinali della competizione.

L’Italia partirà con tutti i favori del pronostico ma non deve sottovalutare le nipponiche che avranno il sostegno del pubblico e che cercheranno un colpaccio contro Paola Egonu e compagne. Ripartiremo dopo tre giorni di riposo sempre puntando sulle schiacciate del nostro opposto, sui muri di Cristina Chirichella e Anna Danesi, sulla precisione offensiva di Miriam Sylla.

Di seguito la data, il programma dettagliato e l’orario d’inizio di Italia-Giappone, il prossimo match delle azzurre ai Mondiali 2018 di volley femminile. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Rai Due, in diretta streaming su Rai Play e in DIRETTA LIVE scritta su OASport.

LUNEDI’ 15 OTTOBRE:

12.20 Italia vs Giappone

ITALIA-GIAPPONE: COME VEDERE LA PARTITA IN DIRETTA TV E STREAMING

La partita sarà trasmessa in diretta tv su Rai Due e in diretta streaming su Rai Play.

DIRETTA LIVE scritta su OASport: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, punto dopo punto, per non perdersi davvero nulla.













Foto: FIVB