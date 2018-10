Volley femminile, Mondiali 2018: Italia-Cuba. Programma, orario e tv

Martedì 2 ottobre si giocherà Italia-Cuba, match valido per i Mondiali 2018 di volley femminile. La nostra Nazionale tornerà in campo a Sapporo (Giappone) dopo aver osservato un giorno di riposo in seguito alle due vittorie schiaccianti su Bulgaria e Canada, ottimo inizio della rassegna iridata. Le azzurre vanno a caccia del terzo successo consecutivo e non dovrebbero avere particolari problemi contro la modesta compagine caraibica che è lontana anni luce dalla corazzata che dominava ormai un ventennio fa. Le ragazze del CT Davide Mazzanti non possono fermarsi e ora puntano al tris prima di lanciarsi verso due partite cruciali contro Turchia e Cina.

Serve una nuova risposta importante da Paola Egonu e compagne, una vittoria schiacciante aumenterebbe il morale in seno al gruppo alla vigilia del test impegnativo contro le anatoliche di Giovanni Guidetti, un crocevia importante verso la seconda e la terza fase della manifestazione.

Di seguito la data, il calendario completo, il programma dettagliato e l’orario d’inizio di Italia-Cuba, match valido per i Mondiali 2018 di volley maschile. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Rai Due, in diretta streaming su Rai Play e in DIRETTA LIVE scritta su OASport.

MARTEDI’ 2 OTTOBRE:

06.40 Italia-Cuba

ITALIA-CUBA: COME VEDERE LA PARTITA IN DIRETTA TV E STREAMING

La partita sarà trasmessa in diretta tv su Rai Due e in diretta streaming su Rai Play.

DIRETTA LIVE scritta su OASport: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, per non perdersi davvero nulla.













