Volley femminile, Mondiali 2018: il tabellone delle semifinali. Calendario, programma, orari e tv delle partite

Venerdì 19 ottobre si giocheranno le semifinali dei Mondiali 2018 di volley femminile, sarà Yokohama (Giappone) a ospitare le due partite che valgono un posto nell’atto conclusivo della rassegna iridata. Ad aprire le danze, alle ore 06.40, il big match tutto europeo tra Serbia e Olanda, rivincita dell’ultima finale continentale: le slave dei fenomeni Tijana Boskovic e Brankica Mihajlovic partiranno leggermente favorite nei confronti delle orange che per il momento si stanno facendo trascinare dall’opposto Lonneke Sloetjes. A seguire, alle ore 09.10, toccherà all’Italia che incrocerà il proprio destino con la Cina nella rivincita della semifinale iridata di quattro anni fa: le azzurre affronteranno le Campionesse Olimpiche in un incontro davvero da brividi, Paola Egonu e compagne sfideranno la corazzata guidata dal fenomeno Zhu Ting.

Curioso notare come entrambe le sfide si siano già giocate nella in questa competizione: l’Olanda ha battuto la Serbia nella seconda fase, l’Italia ha sconfitto la Cina nella prima. Le azzurre inseguono il secondo atto conclusivo della storia dopo quello vinto nel 2002, le asiatiche hanno vinto due titoli iridati (1982-1986) e poi hanno perso tre finali (tra cui quella del 2014), le orange e le slave non sono mai arrivate in finale nella loro storia. Si gioca a orario mattinieri perché lo slot delle ore 12.20 è occupato dalla finalina per il quinto posto tra USA e Giappone.

Di seguito il calendario, il programma dettagliato, le date e gli orari delle semifinali dei Mondiali 2018 di volley femminile. Entrambe le partite saranno trasmesse in diretta tv sui canali Rai (palinsesto da comunicare), in diretta streaming su Rai Play e in DIRETTA LIVE scritta su OASport.

VENERDI’ 19 OTTOBRE:

06.40 Semifinale 1 – Serbia vs Olanda

09.10 Semifinale 2 – Italia vs Cina

12.20 Finale quinto posto – USA vs Giappone

COME VEDERE IN DIRETTA TV E STREAMING LE SEMIFINALI DEI MONDIALI:

DIRETTA LIVE scritta su OASport: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, punto dopo punto, per non perdersi davvero nulla.













Foto: FIVB