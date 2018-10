Volley femminile, Mondiali 2018: il calendario delle partite di domani (8 ottobre). Programma, orari e tv

Lunedì 8 ottobre si disputano 8 partite ai Mondiali 2018 di volley femminile, entriamo nel vivo della seconda fase della rassegna iridata e la lotta per accedere alla Final Six si preannuncia più agguerrita che mai. L’Italia scenderà in campo contro la Thailandia a caccia della settima vittoria consecutiva e per avvicinarsi alla terza fase, gli USA sono attesi dalla sfida non facile contro la Turchi di Guidetti mentre la Russia e l’Olanda non dovrebbero avere problemi contro Bulgaria e Repubblica Dominicana. Il Brasile deve ripartire dopo la sconfitta contro la Germania e affronterà il modesto Messico, le teutoniche cercheranno una nuova impresa contro la lanciatissima Serbia.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato e l’orario d’inizio di tutte le partite di lunedì 8 ottobre ai Mondiali 2018 di volley femminile. La partita dell’Italia sarà trasmessa in diretta tv su RaiSport, in diretta streaming su Rai Play e in DIRETTA LIVE scritta su OASport.

LUNEDI’ 8 OTTOBRE:

03.40 Bulgaria vs Russia (Pool F, a Osaka)

03.40 Germania vs Serbia (Pool E, a Nagoya)

06.25 Messico vs Brasile (Pool E, a Nagoya)

06.25 Turchia vs USA (Pool F, a Osaka)

09.10 Olanda vs Repubblica Dominicana (Pool E, a Nagoya)

09.10 Cina vs Azerbaijan (Pool F, a Osaka)

12.20 Giappone vs Porto Rico (Pool E, a Nagoya)

12.20 Italia vs Thailandia (Pool F, a Osaka) diretta tv su RaiSport













Foto: FIVB