Volley femminile, Mondiali 2018: gli USA concludono al quinto posto, battuto il Giappone nella finalina

Gli USA hanno sconfitto il Giappone per 3-1 (25-23; 25-16; 23-25; 25-23) nella finalina per il quinto posto dei Mondiali 2018 di volley femminile. A Yokohama, le Campionesse del Mondo uscenti hanno sconfitto le padrone di casa in un incontro che metteva in palio soltanto un piazzamento di rincalzo ma che sarà poi importante per definire la composizione dei gironi di qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020 (le Samurai sono già ammesse in qualità di Paese organizzatore).

Spiccano i 10 muri e i 7 aces delle americane che hanno surclassato le nipponiche, brave unicamente ad approfittare dei 28 errori delle avversarie. Top scorer Kimberly Hill (25 punti, 2 muri, 1 ace), doppia cifra anche per l’opposto Karsta Lowe (17, 3 muri), per l’altro martello Jordan Larson (12), per le centrali Foluke Akinradewo (11) e Rachel Adams (10), tutte servite da Carli Llyod con Kelsey Robinson nel ruolo di libero. Al Giappone non sono bastate Risa Shinnabe (16 punti) e Sarina Koga (15).