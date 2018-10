Volley femminile, Italia-Serbia: ascolti tv vertiginosi per la Finale dei Mondiali. 6,3 milioni col 36% di share: una Nazione per le azzurre

Ieri c’era davvero tutta l’Italia davanti al televisore per seguire la Finale dei Mondiali 2018 di volley femminile che la nostra Nazionale ha giocato contro la Serbia. All’ora di pranzo (inizio della partita alle ore 12.40, conclusione alle 14.48 con la sconfitta delle azzurre al tie-break) sintonizzazione di massa su Rai Due per la diretta del match che assegnava il titolo iridato: addirittura 6,3 milioni di telespettatori per un vertiginoso share del 36,1% hanno sostenuto le ragazze di Davide Mazzanti sognando l’impresa fino all’ultimo istante.

Si tratta di numeri davvero da record, degni delle migliori prime serate delle reti generalisti, che testimoniano l’amore del nostro Paese per la pallavolo e per la nostra Nazionale. Questo risultato premia la Rai che ha scelto di trasmettere gli incontri di Paola Egonu e compagne sul secondo canale, incontrando i favori anche di un pubblico variegato e non esclusivamente degli appassionati di questo sport.













Foto: FIVB