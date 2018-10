Volley femminile, il calendario delle partite dell’Italia. A che ora e su che canale vedere le partite in tv e streaming

L’Italia giocherà la seconda fase dei Mondiali 2018 di volley femminile dal 7 all’11 ottobre: la nostra Nazionale disputerà quattro partite con l’obiettivo di qualificarsi alla Final Six della rassegna iridata, soltanto le prime tre classificate della Pool F accederanno alla terza fa e le azzurre hanno il vantaggio di presentarsi a punteggio pieno con 5 vittorie ottenute in altrettanti incontri.

Paola Egonu e compagne incominceranno la proprio avventura domenica 7 ottobre contro l’Azerbaijan, poi se la dovranno vedere contro la Thailandia prima dei big match contro USA e Russia. Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato con tutte le date e gli orari delle partite dell’Italia nella seconda fase dei Mondiali 2018 di volley femminile. Tutti gli incontri saranno trasmessi in diretta tv sui canali Rai (palinsesto dettagliato ancora da comunicare), in diretta streaming su Rai Play e in DIRETTA LIVE scritta su OASport.

DOMENICA 7 OTTOBRE:

09.10 Italia vs Azerbaijan (Pool F, a Osaka)

LUNEDI’ 8 OTTOBRE:

12.20 Italia vs Thailandia (Pool F, a Osaka)

MERCOLEDI’ 10 OTTOBRE:

09.10 Italia vs Russia (Pool F, a Osaka)

GIOVEDI’ 11 OTTOBRE:

09.10 Italia vs USA (Pool F, a Osaka)

MONDIALI VOLLEY 2018: COME VEDERE LE PARTITE DELL’ITALIA IN DIRETTA TV E STREAMING

Tutte le partite dell’Italia saranno trasmesse in diretta tv sui canali Rai e in diretta streaming su Rai Play: Rai Due per le partite delle ore 09.10, RaiSport per l’incontro delle ore 12.20.

DIRETTA LIVE scritta su OASport: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, per non perdersi davvero nulla.