Volley femminile, come ci si qualifica alle Olimpiadi di Tokyo 2020? Il cammino dell’Italia

L’Italia si coccola la medaglia d’argento conquistata ai Mondiali 2018 di volley femminile anche se rimane un po’ di amaro in bocca per non essere riusciti a sfruttare l’occasione per vincere il titolo. La nostra Nazionale è esplosa nel Sol Levante, si è resa protagonista di una fantastica cavalcata e purtroppo ha ceduto solo nella fase calda del tie-break contro la fortissima Serbia. Solo un pizzico di esperienza nelle fasi cruciali dell’incontro è mancato alle ragazze del CT Davide Mazzanti che però possono guardare al futuro con estremo ottimismo, il mirino ora è già puntato sulle Olimpiadi di Tokyo 2020 ma ovviamente bisogna qualificarsi e non sarà semplice.

Il meccanismo, approvato dalla FIVB pochi giorni fa, prevede infatti che ci siano solo due occasioni per staccare il pass: la prima attraverso dei tornei internazionali che si disputeranno nel 2019 (date da definire) e la seconda tramite dei tornei a base continentale previsti per il gennaio 2020. Le azzurre dovranno rimboccarsi le maniche, la prossima stagione sarà determinante per cullare seriamente il sogno a cinque cerchi. Vediamo nel dettaglio quali sono i criteri di qualificazione e quale sarà il cammino dell’Italia per volare in Giappone tra meno di due anni.

TORNEI INTERNAZIONALI:

Le migliori 24 Nazionali del ranking FIVB verranno divise in sei gironi da quattro squadre ciascuno, le vincitrici delle varie Pool si qualificheranno ai Giochi. I gruppi verranno composti utilizzando il ranking internazionale e il sistema a serpentina. Si giocherà in unica sede (i sei organizzatori sono ancora da definire) con partite secche, verosimilmente nell’arco di un weekend. Questa la composizione (i numeri si riferiscono al piazzamento nel ranking):

POOL A: 1, 12, 13, 24

POOL B: 2, 11, 14, 23

POOL C: 3, 10, 15, 22

POOL D: 4, 9, 16, 21

POOL E: 5, 8, 17, 20

POOL F: 6, 7, 18, 19

L’Italia dovrebbe occupare l’ottava posizione quando verrà stilato il nuovo ranking, a meno che la FIVB non abbia anche deciso di modificare i criteri per la compilazione della classifica (non ci sono comunicazioni in merito). Se dovesse essere tutto confermato, allora le azzurre incrocerebbero una tra Brasile, Russia e Giappone (bisogna capire quanti punti verranno assegnati al sesto e ottavo posto della rassegna iridata, non ci sono precedenti). Le altre due avversarie sarebbero assolutamente alla portata (stando nel campo delle probabilità dovrebbero essere due tra Porto Rico, Belgio, Bulgaria, Camerun, Croazia, Canada, Kazakhstan, Polonia).

TORNEO CONTINENTALE:

Nel caso in cui non riuscissimo a qualificarci tramite i tornei internazionali, allora tutto sarebbe rimandato al torneo europeo dove verrà assegnato un solo pass. La formula del torneo è ovviamente ancora da definire perché dipenderà da quante squadre del Vecchio Continente si saranno qualificate attraverso le competizioni mondiali.