VIDEO Simone Biles marziana! Impossibile salto al volteggio, ai limiti dell’umano: novità assoluta ai Mondiali

Simone Biles continua a scrivere pagine di storia della Polvere di Magnesio ed è pronta a regalare nuove magie ai Mondiali 2018 di ginnastica artistica, incominciati oggi a Doha (Qatar). La Reginetta, che insegue il quarto titolo iridato nel concorso generale individuale (impresa mai riuscita nella storia), ha presentato ufficialmente alla giuria un nuovo salto al volteggio: rondata flick con mezzo giro e salto avanti teso con due avvitamenti. Si tratta dunque di un elemento nuovo, mai eseguito da nessuna ginnasta in gara (e nemmeno in allenamento…), qualcosa al limite dell’impossibile e che rasenta i limiti dell’umano. Una vera e propria marziana che ha perfettamente eseguito l’elemento nei training di ieri, ora l’attendiamo in gara. Difficoltà? 6.4 di D Score, da brividi. Di seguito il VIDEO del nuovo salto di Simone Biles.













Foto: USA Gym