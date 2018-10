VIDEO Cristiano Ronaldo, Udinese-Juventus 0-2. Un tracciante mancino del portoghese alla Dacia Arena

Un autentico siluro quello di Cristiano Ronaldo. Il portoghese ha messo a segno la quarta rete con la maglia della Juventus nella sfida contro l’Udinese, in trasferta e valida per l‘ottavo turno di Serie A. Una conclusione mancina che per la risolutezza e l’esecuzione ha impressionato e che, da sola, vale il pezzo del biglietto, oltre che il raddoppio ai bianconeri, in vantaggio 2-0 contro i friulani nel primo tempo grazie anche alla marcatura di Betancur. Di seguito le immagini della marcatura del campione lusitano:

IL GOL DI CRISTIANO RONALDO CONTRO L’UDINESE

ma che gol ha fatto cr7#UdineseJuve pic.twitter.com/C8d9DLwger — what do you mean⭐⭐⭐ (@cercavo_te) October 6, 2018













