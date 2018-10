Vela, Olimpiadi Giovanili 2018: rimandate a domani le Final Race di kiteboard. Gli argentini festeggiano in casa l’oro nei Nacra 15, Spagnolli-Fava chiudono noni

Doveva essere l’ultima giornata del programma di vela ai Giochi Olimpici Giovanili 2018 di Buenos Aires ed invece la scarsa intensità del vento ha costretto gli organizzatori a rimandare a domani le Final Race del kiteboard maschile e femminile, che sono previste per le ore 15.10 italiane. Il meteo è stato più clemente rispetto agli ultimi due giorni dal punto di vista della temperatura, infatti sulla costa argentina si sono registrati 20-21°C nelle prime ore pomeridiane. Fortunatamente i Nacra 15 sono riusciti a disputare la Medal Race e quindi a terminare regolarmente la competizione.

Nella gara mista del Nacra 15 la medaglia d’oro è andata agli argentini Cittadini e Romairone, i quali si sono difesi in Medal Race portando a casa un sesto posto sufficiente a mantenere un margine di sette lunghezze sugli inseguitori. La Francia di Poutard e Coutard ha conquistato la medaglia d’argento grazie al primo posto ottenuto nella prova finale, dopo essersi presentata all’ultima giornata in quarta posizione, mentre gli olandesi Van der Meer e Bouwer sono riusciti a conservare il terzo gradino del podio in classifica generale sfruttando la brutta prestazione del Belgio in Final Race (8°). Pessima gara dell’equipaggio azzurro formato da Andrea Spagnolli e Giulia Fava, mai in lotta per le prime posizioni e confinato in dodicesima e terzultima piazza. Gli azzurri sono stati scavalcati dalla Spagna ed hanno chiuso la propria avventura olimpica in nona posizione al termine di una settimana molto discontinua e complicata.

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Sito Youth Olympic Games Buenos Aires 2018