Valentino Rossi, GP Thailandia MotoGP 2018: “Siamo migliorati in accelerazione, sono contento del passo. Domani mi gioco la vittoria”

Valentino Rossi ha ruggito durante le qualifiche del GP della Thailandia 2018, tappa del Mondiale MotoGP. Il Dottore ha battuto un colpo e ha stampato il secondo tempo di giornata ad appena 11 millesimi di distacco da Marc Marquez: un risultato sontuoso per il nove volte Campione del Mondo considerando le difficoltà riscontrate dalla Yamaha in questa stagione. Il centauro di Tavullia si trova a meraviglia sul nuovo circuito di Buriram, ha lavorato alla perfezione con tutto il team e ha trovato un risultato di assoluto rilievo che lascia anche parecchio ottimismo in vista della gara di domani dove potrebbe lottare per la vittoria con Marc Marquez e Andrea Dovizioso che scatteranno insieme a lui in prima fila.

Valentino Rossi si è dimostrato naturalmente molto soddisfatto ed entusiasta nelle consuete dichiarazioni rilasciate a Sky al termine delle qualifiche: “Oggi siamo come l’Inter degli ultimi tempi... Sono molto contento, già ieri abbiamo sofferto meno del previsto. Abbiamo fatto un bello step, facendo le scelte giuste. Sono contento anche per il passo che ho avuto nella FP4, peccato per la pole sfuggita di poco, ma avrei firmato per essere qua“.

Il pilota della Yamaha non si tira indietro e fa ben sperare i tifosi in vista della gara: “Abbiamo fatto qualche modifica che ci ha fatto migliorare in accelerazione. Poi qua la moto si trova bene con le gomme. Speriamo domani di essere veloci e lottare per la vittoria“.

Foto: Valerio Origo