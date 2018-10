Tuffi, Olimpiadi Giovanili Buenos Aires 2018: nel trampolino da tre metri chiude settimo Antonio Volpe

Si è chiusa al settimo posto per Antonio Volpe la finale del trampolino da tre metri dei tuffi alle Olimpiadi Giovanili di Buenos Aires: in Argentina l’azzurrino ha così confermato il piazzamento delle eliminatorie. Oro al colombiano Daniel Restrepo Garcia, argento al britannico Anthony Harding, bronzo al russo Ruslan Ternovoi.

Il colombiano, sesto in qualifica, ha migliorato di oltre 60 punti, chiudendo a quota 576.05, precedendo il britannico, secondo come al mattino, fermatosi a 559.50. Oltre 550 anche la medaglia di bronzo del russo, terzo con 551.20. Si è fermato in quarta posizione a quota 543.25 l’australiano Matthew Carter, mentre il messicano Randal Willars Valdez ha chiuso quinto con 528.10.

Sesto è giunto Lou Massenberg: il tedesco con 515.40 ha preceduto di appena 0.25 il nostro Antonio Volpe, settimo con 515.15. Ottavo il canadese Bryden Hattie con 504.50, mentre è nono lo statunitense Jack Matthews a quota 501.15. Soltanto decimo il cinese Lian Junjie che, dopo il nettissimo miglior punteggio del mattino, ha rovinato tutto chiudendo con 496.30.

Undicesimo il transalpino Jules Bouyer con 487.80, mentre dodicesimo ed ultimo dei finalisti si è classificato l’olandese Dylan Vork con 457.75. Eliminati in qualifica lo spagnolo Adrian Abadia Garcia, tredicesimo, ed il romeno Aurelian Dragomir, quattordicesimo.













Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: francesco caligaris

roberto.santangelo@oasport.it