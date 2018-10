Tuffi, Olimpiadi Giovanili 2018: vittoria di Lin/Restrepo Garcia nella prova mista a squadre. Sesta piazza per Chiara Pellacani con Oleh Serbin

Ultimo giorno di gare alle Olimpiadi Giovanili 2018 per quanto riguarda i tuffi. Nella prova a squadre mista, con coppie composte da atleti di differenti nazionalità, successo per il duo Lin Shan (Cina)/Daniel Restrepo Garcia (Colombia) con il punteggio di 391.35 a precedere l’accoppiata formata dalla tedesca Elena Wassen (Germania) e dal cinese Junjie Lian (390.10) e l’ucraina Sofiia Lyskun e il russo Ruslan Ternovoi (371.15).

Una gara estremamente equilibrata in cui la due volte campionessa olimpica dai tre metri e dalla piattaforma in Argentina e il sudamericano (oro dai tre metri) si sono imposti grazie alla loro grande regolarità, mantenendo degli standard estremamente elevati come gli oltre 80 punti realizzati con il quadruplo e mezzo avanti e con il triplo e mezzo avanti carpiato con un avvitamento dimostrano. Alle loro spalle, comunque Lian (argento dalla piattaforma) e la teutonica Wassen hanno chiuso con il botto grazie ai 96.90 ottenuti con il triplo e mezzo rovesciato raggruppato dove si sono visti anche i 10.

Per quanto concerne i due azzurri impegnati in questa gara, Chiara Pellacani, insieme all’ucraino Oleh Serbin, ha ottenuto il sesto punteggio (333.40) eseguendo un’ottima verticale con doppio salto mortale indietro ed un avvitamento e mezzo (72.00) ma commettendo un errore nel triplo e mezzo ritornato raggruppato (46.40). Decima posizione invece per Antonio Volpe che, con la messicana Gabriela Belem Agundes Garcia, ha ottenuto 309.00.













Foto: Renzo Brico