Tuffi, Olimpiadi Giovanili 2018: Restrepo Garcia sfida Junjie Lian dai 3 metri. Antonio Volpe per ben figurare

Secondo giorno di gare nella piscina dei tuffi a Buenos Aires (Argentina), valevole per le Olimpiadi Giovanili 2018, e ad attenderci c’è la sfida del trampolino dai tre metri che potrebbe regalarci emozioni anche inattese. In una delle gare simbolo del programma a Cinque Cerchi di questa specialità il solito dominio cinese è seriamente minacciato e l’Italia farà il suo esordio con Antonio Volpe, desideroso di ben figurare.

I favoriti di questa gara sono due: il rappresentante della Cina Junjie Lian e il colombiano Daniel Restrepo Garcia. I due sono stati protagonisti dell’ultimo Mondiale junior tenutosi a Kiev dove a prevalere a sorpresa è stato il sudamericano, capace di precedere la coppia cinese formata da Luxian Wu e da Lian. Restrepo Garcia semplicemente straordinario nelle acque ucraine, in grado di realizzare 89.30 con il quadruplo e mezzo avanti raggruppato e disinnescare coloro che dettano legge da sempre sul trampolino. Tuffo quest’ultimo valso il trionfo al colombiano ma che ha garantito anche a 96.90 punti a Lian, sul gradino più basso del podio per via di un errore nel triplo e mezzo indietro, non superando i 60 punti. Una gara di resistenza che potrebbe replicarsi anche oggi, regalando punteggi stellari.

Da osservare con attenzione poi il britannico Anthony Harding, quarto nella finale iridata, e il tedesco Lou Massenberg, oro negli Europei junior 2018 a Helsinki. Finlandia che ha portato fortuna anche al nostro Volpe, bronzo dai tre metri ed autore di una prestazione altamente consistente. Non sarà facile per lui essere parte della finale ma il calabrese ci proverà, conscio di doversi esibire in un contesto altamente qualificato.













Foto: foto di Francesco Caligaris