Triathlon, World Cup Salinas 2018: in Ecuador male gli italiani. Sfortunata Alice Betto, costretta al ritiro

Avara di soddisfazioni per l’Italia la tappa sprint di Salinas della World Cup di triathlon: in Ecuador tra gli uomini Andrea Secchiero chiude 48°, mentre Luca Facchinetti si ritira nella frazione di corsa e Matthias Steinwandter non parte, invece tra le donne Alessia Orla si classifica 34ma, mentre Alice Betto è costretta al ritiro dopo una caduta nella frazione di ciclismo.

Tea gli uomini si impone l’iberico David Castro Fajardo, che chiude in 52’21” precedendo di 2″ il brasiliano Manoel Messias e di 3″ il lusitano Joao Pereira, mentre tra le donne vince l’ucraina Yuliya Yelistratova, prima in 58’19”, davanti alla brasiliana Luisa Baptista di 3″ e la cilena Barbara Riveros di 18″.

Gara maschile (Top 10 + italiani)

1 David Castro Fajardo ESP 52:21

2 Manoel Messias BRA 52:23

3 Joao Pereira POR 52:24

4 Rostislav Pevtsov AZE 52:24

5 Morgan Pearson USA 52:25

6 Crisanto Grajales MEX 52:26

7 Grant Sheldon GBR 52:27

8 Lasse Lührs GER 52:29

9 Valentin Wernz GER 52:39

10 Gábor Faldum HUN 52:41

48 Andrea Secchiero ITA 54:55

Luca Facchinetti ITA ritirato nella frazione di corsa

Matthias Steinwandter ITA non partito

Gara femminile (Top 10 + italiane)

1 Yuliya Yelistratova UKR 58:19

2 Luisa Baptista BRA 58:22

3 Barbara Riveros CHI 58:37

4 Alexandra Razarenova RUS 58:42

5 Jolanda Annen SUI 58:44

6 Zsanett Bragmayer HUN 58:55

7 Petra Kurikova CZE 58:56

8 Sara Vilic AUT 58:57

9 Lisa Perterer AUT 58:59

10 Vendula Frintova CZE 59:00

34 Alessia Orla ITA 1:00:14

Alice Betto ITA ritirata nella frazione di ciclismo













Foto: Archivio privato Alice Betto

