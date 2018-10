Triathlon, Olimpiadi Giovanili Buenos Aires 2018: Alessio Crociani conquista il bronzo! Vince il neozelandese Dylan McCullough

Arriva una bellissima medaglia di bronzo per l’Italia dal triathlon alle Olimpiadi Giovanili in corso a Buenos Aires: in Argentina nella gara maschile sale sul gradino più basso del podio Alessio Crociani, che dopo una buonissima prova a nuoto, va in fuga nella frazione di ciclismo e poi difende la medaglia nella corsa.

Oro al neozelandese Dylan McCullough, che chiude le sue fatiche in 53’27”, riuscendo a staccare l’azzurrino dopo aver condotto praticamente fianco a fianco con Crociani le prime due frazioni. Secondo, staccato di 12″ il lusitano Alexandre Montez, autore di una grandissima rimonta nella prova di corsa, mentre il nostro triatleta paga al traguardo 18″ di ritardo.

Si ferma ai piedi del podio invece la rimonta dello svedese Andrea Carlsson, anch’egli autore di un’ottima frazione di corsa, ma che all’arrivo è quarto con 26″ di ritardo. Più staccati tutti gli altri contendenti: quinto il transalpino Baptiste Passemard a 59″, oltre il minuto l’iberico Igor Bellido Mikhailova, sesto a 1’16”.

Settimo lo statunitense Andrew Shellenberger, staccato di 1’20”, ottavo il cileno Cristobal Baeza Munoz, a 1’32”, nono il tedesco Henry Graf, con 1’40” di ritardo al traguardo, completa la top ten il britannico Calum Young, decimo a 1’45”. Tutti gli altri triatleti giungono al traguardo con oltre due minuti di ritardo.

Ordine d’arrivo prova maschile (Top ten)

1 Dylan McCullough (Nuova Zelanda) 53:27

2 Alexandre Montez (Portogallo) 53:39 +0:12

3 Alessio Crociani (Italia) 53:45 +0:18

4 Andreas Carlsson (Svezia) 53:53 +0:26

5 Baptiste Passemard (Francia) 54:26 +0:59

6 Igor Bellido Mikhailova (Spagna) 54:43 +1:16

7 Andrew Shellenberger (USA) 54:47 +1:20

8 Cristobal Baeza Munoz (Cile) 54:59 +1:32

9 Henry Graf (Germania) 55:07 +1:40

10 Calum Young (Gran Bretagna) 55:12 +1:45













Foto: Valerio Origo

roberto.santangelo@oasport.it