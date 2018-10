Tragedia alla mezza Maratona di Cardiff: morti due atleti per arresto cardiaco

Tragedia alla mezza maratona di Cardiff che si è disputata ieri nella capitale del Galles. Due corridori hanno infatti perso la vita subito dopo aver tagliato il traguardo, entrambi colti da un arresto cardiaco. Il 25enne Ben McDonald e il 32enne Dean Fletcher sono deceduti nonostante i pronti tentativi di soccorso del personale sanitario e un rapido trasporto presso l’Ospedale Universitario della città. Ben era alla sua prima partecipazione a questo evento mentre Dean era alla seconda presenza.

Matt Newman, amministratore delegato di Run 4 Wales ha definito l’episodio come una tragedia: “Le nostre più sentite condoglianze vanno alla famiglia e agli amici di Ben e Dean. Siamo in stretto contatto con le famiglie e continueremo a supportarle in ogni modo possibile. Chiediamo che la loro privacy sia rispettata in questo momento”. Lo stesso Newman assolve lo staff medico e risponde così alle tante critiche ricevute sui social network: “Sappiamo che le persone possono soffrire di problemi cardiaci, ma ci assicuriamo che i corridori siano informati su tutto ciò di cui hanno bisogno da un punto di vista sanitario. Questo include una formazione adeguata, la consapevolezza di eventuali problemi di salute e la comunicazione di quelli precedenti all’evento”.













Foto: shutterstock