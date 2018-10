Tour de France 2019, le anticipazioni sul percorso. C’è il Tourmalet, attenzione a La Planche des Belles Filles

Mancano ormai due giorni alla presentazione ufficiale del percorso del Tour de France 2019. Giovedì 25 ottobre al Palazzo dei Congressi di Porte Mailot, a Parigi, Christian Prudhomme toglierà il velo alla Grande Boucle del prossimo anno che appare davvero molto interessante. Pochi dubbi sulle possibili tappe, con la stampa locale che ha già anticipato praticamente tutte le frazioni. VeloWire è andata a ricostruire il tutto svelando le possibili 21 tappe. Partenza, ovviamente già ufficializzata, dal Belgio. Tra i punti più interessanti c’è l’arrivo a La Planche des Belles Filles, nella prima settimana, che si differenzierà da quello degli ultimi anni: presente un tratto superiore al 20% di pendenza, molto probabilmente in sterrato. Sui Pirenei si salirà fino in cima al Tourmalet. Molto probabilmente saranno due le cronometro individuali (resta in dubbio però quella da Pau). Ultima frazione di montagna verso Val Thorens.

Il possibile percorso completo

Data Tappa Distanza Partenza Arrivo Sabato 6 Luglio 1ª Tappa 192 km Bruxelles Bruxelles Domenica 7 Luglio 2ª Tappa 28 km (TTT) Bruxelles Bruxelles Lunedì 8 Luglio 3ª Tappa Binche Épernay Martedì 9 Luglio 4ª Tappa Reims Nancy Mercoledì 10 Luglio 5ª Tappa Saint-Dié-des-Vosges Colmar Giovedì 11 Luglio 6ª Tappa Mulhouse Planche des Belles Filles Venerdì 12 Luglio 7ª Tappa Belfort Chalon-sur-Saône Sabato 13 Luglio 8ª Tappa Mâcon Saint-Étienne Domenica 14 Luglio 9ª Tappa Saint-Étienne Brioude Lunedì 15 Luglio 10ª Tappa Saint-Flour Albi Martedì 16 Luglio Repos Repos à Albi Mercoledì 17 Luglio 11ª Tappa Albi Toulouse Giovedì 18 Luglio 12ª Tappa Toulouse Col du Tourmalet Venerdì 19 Luglio 13ª Tappa Crono? Pau ??? Sabato 20 Luglio 14ª Tappa Tarbes Foix/Prat-d’Albis Domenica 21 Luglio 15ª Tappa Limoux Nîmes Lunedì 22 Luglio Repos Repos à Nîmes Martedì 23 Luglio 16ª Tappa Crono Nîmes Nîmes Mercoledì 24 Luglio 17ª Tappa Pont-du-Gard Gap Giovedì 25 Luglio 18ª Tappa Embrun Valloire Venerdì 26 Luglio 19ª Tappa Saint-Jean-de-Maurienne Tignes Sabato 27 Luglio 20ª Tappa Albertville Val Thorens Domenica 28 Luglio 21ª Tappa Rambouillet Paris













Foto: Thomas Quack Shutterstock.com