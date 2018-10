Tennistavolo paralimpico, Mondiali Celje 2018: tre azzurri superano la fase a gironi ed entrano nel tabellone principale!

A Celje, in Slovenia, si sono conclusi i gironi eliminatori dei Mondiali di tennistavolo paralimpico, che da domani proporranno la fase ad eliminazione diretta. Tre sono gli azzurri che proveranno nei prossimi due giorni a portare una medaglia a casa: il plotone italiano si è dimezzato.

In classe 1-2 femminile Giada Rossi dopo la vittoria di ieri contro l’argentina Maria Costanza Garrone per 3-0 (11-6, 11-3, 11-4), oggi ha battuto anche la francese Isabelle Lafaye per 3-0 (11-3, 11-9, 11-3) e passa da prima del raggruppamento. In classe 3 femminile invece Michela Brunelli dopo la sconfitta contro la svedese Anna-Carin Ahlquist per 1-3 (12-10, 7-11, 5-11, 11-13) di ieri, oggi batte per 3-1 (11-4, 8-11, 12-10, 11-9) la croata Helena Dretar e si qualifica come seconda del girone. In classe 1 maschile Federico Falco, numero 7, supera prima il sudcoreano Nam KiWon, numero 4, per 3-1 (11-7, 3-11, 11-4, 11-9) e poi per 3-0 (11-2, 11-4, 11-4) anche il pongista di Singapore Chian Aaron Yeo Kwok, vincendo il raggruppamento.

In classe 1 maschile Andrea Borgato, numero 6, perde prima contro l’inglese Thomas Matthews, numero 5, per 2-3 (9-11, 11-8, 3-11, 11-8, 7-11), e poi per 1-3 (9-11, 11-8, 2-11, 8-11) anche contro il sudcoreano Kim Hyeon Uk, venendo eliminato. In classe 2 maschile anche per Federico Crosara, dopo la sconfitta di ieri contro l’ucraino Oleksandr Yezyk per 1-3 (11-5, 3-11, 7-11, 9-11), oggi perde per 0-3 (6-11, 5-11, 7-11) con lo spagnolo Iker Sastre e saluta la competizione. In classe 8 maschile a Samuel De Chiara, dopo aver perso contro l’ucraino Maksym Nikolenko, per 0-3 (3-11, 5-11, 3-11) ieri, oggi cede anche all’ungherese Andras Csonka, numero 8, per 0-3 (8-11, 5-11, 11-13) e viene eliminato.













Foto: FITET

