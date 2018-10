Tennistavolo, Olimpiadi Giovanili Buenos Aires 2018: dominio Cina. Torneo a squadre miste a Sun Yingsha e Wang Chuqin

Con Matteo Mutti e Jamila Laurenti eliminati agli ottavi di finale, si è concluso senza sussulti patriottici per l’Italia il torneo a squadre miste del tennistavolo alle Olimpiadi Giovanili di Buenos Aires, dove si sono disputate oggi le finali, che hanno visto ancora un trionfo della Cina, che aveva portato a casa anche i due tornei di singolare. Ancora battuto il Giappone, bronzo per Cina Taipei.

Nella finale per l’oro la Cina ha battuto per 2-1 il Giappone: nella prima sfida la cinese Sun Yingsha ha sconfitto la nipponica Miu Hirano per 3-2 (11-4, 7-11, 7-11, 15-13, 11-1), mentre nel secondo incontro il cinese Wang Chuqin ha ceduto al nipponico Tomokazu Harimoto, che si è imposto con il punteggio di 3-1 (9-11, 11-7, 12-10, 11-3), infine nel decisivo doppio misto la coppia cinese ha superato la quella nipponica per 3-1 (11-8, 11-6, 12-14, 11-5).

Nella finale per il bronzo Cina Taipei ha battuto per 2-1 Europa1: nella prima sfida la pongista asiatica Su Pei-Ling ha lasciato strada alla serba Sabina Surjan per 0-3 (9-11, 12-14, 8-11), mentre nel secondo incontro l’asiatico Lin Jun-Yu ha battuto lo svedese Truls Moregard con il punteggio di 3-1 (10-12, 12-10, 17-15, 11-5), infine nel decisivo doppio misto la coppia asiatica ha superato la quella europea per 3-2 (11-13, 11-7, 11-7, 3-11, 13-11).













Foto: Stefan Holm Shutterstock.com

