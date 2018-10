Tennis, René Stauffer: “Roger Federer si è infortunato alla mano destra all’inizio della stagione sull’erba”

Potrebbe avere una spiegazione una parte del rendimento non esaltante di Roger Federer sull’erba in questo 2018. Il giornalista svizzero Renée Stauffer, uno dei veterani della professione nel suo Paese, ha rivelato tramite una serie di tweet che il campione svizzero s’è trovato ad avere a che fare con un infortunio alla mano destra, che ne ha condizionato il rendimento per circa tre mesi.

Questa la serie di tweet rilasciata dal giornalista, in cui si parla anche del futuro del 20 volte vincitore di Slam:

“Roger Federer mi ha detto che si è fatto male alla mano destra in allenamento all’inizio della stagione su erba, e che ciò ha condizionato il suo dritto per tre mesi”

“Ha anche detto che non ha iniziato a pianificare il 2020, sta focalizzandosi sulla programmazione per il 2019. “Tokyo 2020 è molto lontana. Due anni sono tanti”. Considererebbe di giocarla solo se si sentisse in grado di avere successo“.

“Buone notizie per i fan giapponesi di Federer: sta pianificando di giocare un’esibizione a Tokyo nel 2019, probabilmente un Match for Africa“.

Roger Federer sarà impegnato questa settimana nel torneo ATP 500 della sua Basilea, in cui il sorteggio lo ha messo di fronte al serbo Filip Krajinovic: all’orizzonte c’è un possibile secondo turno con colui che l’ha estromesso dagli ultimi US Open, ossia l’australiano John Millman.













