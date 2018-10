Tennis, Ranking ATP (8 ottobre): Rafael Nadal in vetta, Fabio Fognini guida la truppa italiana

Solo una variazione da considerare nella top10 del ranking ATP del tennis mondiale. In vetta troviamo sempre lo spagnolo Rafael Nadal, alla sua 16esima settimana consecutiva (la 193esima complessiva). L’iberico, out per un problema al ginocchio, ha visto però ridursi a 1.360 punti il vantaggio sullo svizzero Roger Federer ed a 1.815 sul serbo Novak Djokovic. Il cambiamento citato riguarda lo scambio di posti tra il sudafricano Kevin Anderson, che risale in ottava posizione, ed il bulgaro Grigor Dimitrov, che scende in nona piazza.

CLASSIFICA ATP – TOP10

1 Nadal, Rafael (ESP) 0 8.260 punti

2 Federer, Roger (SUI) 0 6.900

3 Djokovic, Novak (SRB) 0 6.445

4 Del Potro, Juan Martin (ARG) 0 6.130

5 Zverev, Alexander (GER) 0 4.755

6 Cilic, Marin (CRO) 0 4.535

7 Thiem, Dominic (AUT) 0 3.825

8 Anderson, Kevin (RSA) +1 3.640

9 Dimitrov, Grigor (BUL) -1 3.620

10 Isner, John (USA) 0 3.380

Per quanto concerne i colori azzurri, Fabio Fognini si conferma il primo del Bel Paese: il ligure è sempre al numero 13 eguagliando ancora il “best ranking”. Dietro di lui guadagna una posizione Marco Cecchinato, che risale al numero 21 (eguagliando il “best” ottenuto lo scorso 6 agosto), mentre perde un posto Andreas Seppi, numero 47. Scala la classifica (quattro piazze) Matteo Berrettini, ora al numero 54 (eguagliando il “best” anch’egli), e avanza di tre posti Lorenzo Sonego, numero 86 e miglior piazzamento in carriera.

CLASSIFICA ATP – ITALIANI TOP10

13 Fognini, Fabio (ITA) 0 2.315 punti

21 Cecchinato, Marco (ITA +1 1.768

47 Seppi, Andreas (ITA) -1 1.021

54 Berrettini, Matteo (ITA) +4 932

86 Sonego, Lorenzo (ITA) +3 659

115 Lorenzi, Paolo (ITA) -2 493

122 Fabbiano, Thomas (ITA) -2 460

142 Travaglia, Stefano (ITA) +1 405

150 Bolelli, Simone (ITA) -1 389

151 Vanni, Luca (ITA) 0 385













CLICCA QUI PER TUTTE LE NEWS SUL TENNIS

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Credits: Leonard Zhukovsky / Shutterstock.com