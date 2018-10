Tennis, Ranking ATP (1° ottobre): Rafael Nadal sempre al comando, Fabio Fognini si conferma n.1 italiano

Non ci sono cambiamenti nella top10 del ranking mondiale del tennis maschile. Lo spagnolo Rafael Nadal comanda per la 15esima settimana consecutiva (la 192esima complessiva in carriera), vantando 1.860 punti di vantaggio sullo svizzero Roger Federer e 2.315 punti sul serbo Novak Djokovic che, forse, per il termine di quest’annata potrebbe aspirare a diventare numero 2.

CLASSIFICA ATP – TOP TEN

1 Nadal, Rafael (ESP) 0 8.760 punti

2 Federer, Roger (SUI) 0 6.900

3 Djokovic, Novak (SRB) 0 6.445

4 Del Potro, Juan Martin (ARG) 0 5.980

5 Zverev, Alexander (GER) 0 4.890

6 Cilic, Marin (CRO) 0 4.715

7 Thiem, Dominic (AUT) 0 3.825

8 Dimitrov, Grigor (BUL) 0 3.755

9 Anderson, Kevin (RSA) 0 3.595

10 Isner, John (USA) 0 3.470

Sul fronte italiano, Fabio Fognini si conferma il primo degli azzurri. Il ligure, finalista nel torneo di Chengdu (Cina) ha uguagliato anche questa settimana il suo best ranking. Alle sue spalle troviamo Marco Cecchinato, numero 22, e Andreas Seppi, numero 46. Guadagna due posizioni Matteo Berrettini (n.58). Lorenzo Sonego si mantiene al numero 89. Fuori dai top 100, da segnalare un altro miglioramento di Gianluigi Quinzi, ora numero 154.

CLASSIFICA ATP – ITALIANI TOP 15

13 Fognini, Fabio (ITA) 0 2.225 punti

22 Cecchinato, Marco (ITA 0 1.735

46 Seppi, Andreas (ITA) 0 1.021

58 Berrettini, Matteo (ITA) +2 879

89 Sonego, Lorenzo (ITA) 0 653

113 Lorenzi, Paolo (ITA) 0 493

120 Fabbiano, Thomas (ITA) -1 460

143 Travaglia, Stefano (ITA) +1 405

149 Bolelli, Simone (ITA) +2 389

151 Vanni, Luca (ITA) +16 385

154 Quinzi, Gianluigi (ITA) +3 366

164 Caruso, Salvatore +5 337

174 Giannessi, Alessandro (ITA) -1 324

187 Donati, Matteo (ITA) -4 304

192 Arnaboldi, Andrea (ITA) -5 295













