Tennis, Rafael Nadal torna a giocare! Sarà in campo a Parigi-Bercy, mercoledì il rientro

Rafael Nadal è pronto per tornare in campo a quasi due mesi di distanza dal problema fisico che lo costrinse a ritirarsi durante la semifinale degli US Open. Lo spagnolo sarà infatti in campo in occasione del Masters 1000 di Parigi-Bercy in programma da oggi a domenica 4 novembre, l’ultimo 1000 prima delle ATP Finals di Londra.

Il numero 1 del ranking ATP, tallonato dal serbo Novak Djokovic che sta avendo un ottimo momento di forma coinciso tra le altre cose con i successi a Wimbledon e proprio agli US Open, ieri ha completato una sessione di allenamento con Grigor Dimitrov sotto gli occhi di Agassi e ora sembra essere pronto per affrontare il vincitore del match tra Fernando Verdasco e Jeremy Chardy, il mancino di Manacor debutterà dunque mercoledì 31 ottobre a 54 giorni di distanza dal ritiro sul cemento statunitense.

Queste le dichiarazioni rilasciate da Nadal in conferenza stampa alla vigilia del torneo: “Sono felice di essere qui. Questa situazione non è nuova per me, sono cose che mi sono successe molte volte nella mia carriera, quindi, più o meno, conosco il percorso da seguire per tornare competitivo, sappiamo ciò che funziona e ciò che non funziona per noi. Sappiamo che con questo tipo di infortuni le cose non cambiano da un giorno all’altro. Andremo avanti piano piano”.













Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Leonard Zhukovsky / Shutterstock