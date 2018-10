Tennis, ATP Vienna 2018: Kevin Anderson trionfa in Finale. Il gigante sudafricano supera Kei Nishikori in due set

Kevin Anderson trionfa nell’“Erste Bank Open”, torneo ATP 500 dotato di un montepremi di 2.198.250 euro che si è concluso sul veloce indoor di Vienna, in Austria. Il sudafricano, numero 8 del mondo, ha superato in Finale il giapponese Kei Nishikori, numero 11 ATP e quinta testa di serie del seeding, con il punteggio di 6-3 7-6(3). Parliamo del quinto titolo conquistato dal gigante di Johannesburg, il primo appartenente alla categoria dei 500, su 18 finali disputate in carriera. Un match nel quale la potenza del dritto e del servizio di Anderson ha finito per fare la differenza sul cemento austriaco, consegnando le chiavi del confronto al finalista di Wimbledon 2018.

Nel primo set, dopo aver mancato una palla break nel secondo game, il n.8 del ranking strappa il servizio a Nishikori, al termine di un quarto gioco infinito in cui il sudafricano è riuscito a prevalere alla quarta palla break a disposizione. Avanti 4-2, il 32enne conserva il sangue freddo, annullando una chance del controbreak nel settimo game e completando l’opera nel successivo (6-3). I 5 ace e l’89% dei punti ottenuti con la prima di servizio danno forza alla prestazione di Kevin

Nel secondo set i turni in battuta la fanno da padroni ed entrambi esibiscono grande sicurezza in questo fondamentale. Solo il nipponico è costretto a salvare una palla break nel nono game prima dell’inevitabile tie-break. Nel frangente, il sudafricano conferma la sua tradizione felice e infatti, forte della sua solidità al servizio (8 ace e il 92% dei punti conquistati con la prima) ed di un dritto micidiale quando la pallina scotta, guadagna il mini-break nel momento decisivo chiudendo la pratica sul 7-3.













Foto: lev radin / Shutterstock.com