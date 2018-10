Tennis, ATP Vienna 2018: Fabio Fognini supera in due set Damir Dzumhur. L’azzurro accede agli ottavi di finale

Ottimo esordio di Fabio Fognini all’“Erste Bank Open”, torneo ATP 500 dotato di un montepremi di 2.198.250 euro in corso sul veloce indoor di Vienna, in Austria. Il tennista di Arma di Taggia, numero 15 del ranking ATP e testa di serie numero 7, ha superato il bosniaco Damir Dzumhur, numero 51 ATP, con il punteggio di 6-4 6-3 in 1 ora e 12 minuti di partita. Un match con qualche alto e basso dell’azzurro che ha saputo comunque fare la differenza con colpi di pregevole fattura, funzionali al successo finale. Il ligure se la vedrà agli ottavi di finale contro l’ungherese Marton Fucsovics (n.40 del mondo).

Nel primo set entrambi i giocatori hanno grandi difficoltà al servizio. Si assiste infatti ad uno scambio di cortesie nel primo e secondo game ed altre opportunità break che vengono sfruttate dall’azzurro e dal bosniaco nel settimo ed ottavo gioco. Fognini sembra peccare di continuità, alternando momenti brillanti altri bui ma sul finire della frazione, grazie ad alcuni vincenti, riesce a strappare il servizio per la terza volta al rivale, conquistando il parziale sul 6-4, sfruttando il 67% dei punti conquistanti contro la seconda al servizio di Dzumhur.

Nel secondo set, dopo aver perso in modo anche un po’ ingenuo il gioco d’apertura, Fabio mette le cose al loro posto e dal 2-0 infila una serie di 5 game a zero. Una progressione frutto della maggior completezza tennistica del nostro portacolori, emersa in questa fase del confronto. Avanti di un break, l’italiano gestisce sapientemente i suoi turni in battuta, migliorando decisamente l’apporto con la prima (71% dei punti vinti), e sul 6-3 archivia la pratica.













Foto: jctabb / shutterstock.com