Tennis, ATP Pechino 2018: Matteo Berrettini lotta ma deve cedere a Kyle Edmund. L’azzurro ko in tre set negli ottavi di finale

Matteo Berrettini lotta ma deve cedere al britannico Kyle Edmund nel match valido per gli ottavi di finale dell’ATP di Pechino 2018. L’azzurro è stato sconfitto con il punteggio di 7-5 6-7 7-5 in un match durato 2 ore 51 minuti di partita. Una battaglia tennistica in cui ha prevalso il n.16 del ranking che affronterà il serbo Dusan Lajovic nel prossimo turno.

Nel primo set, dopo un scambio iniziale di break e controbreak, l’equilibrio regna sovrano ma Berrettini soffre un po’ con la seconda di servizio, quando Edmund spinge con il dritto, togliendogli il tempo e guadagnando campo. Attraverso la sua grande potenza, Edmund fa suo il primo parziale forte del 72% dei punti conquistati con la seconda di servizio e del 42% contro la seconda in battuta di Matteo.

Nel secondo set l’azzurro eleva il proprio standard mettendo maggiormente in difficoltà l’avversario in risposta e non sfruttando però due palle break nel terzo game e una nel settimo, anche per via di un Edmund che serve davvero bene in situazioni di difficoltà. Si va al tie-break e Berrettini è uno spettacolo, facendo la differenza con il suo dritto e costringendo l’avversario a recuperi affannosi. Il 22enne di Roma si impone 7-2.

Ci si gioca il tutto per tutto nel terzo set e i due giocatori mettono in campo il loro miglior repertorio nel tentativo di superarsi. Il romano è costretto ad annullare una palla break ad Edmund nel settimo game, facendo appello alla battuta. Il nostro portacolori, però, non può nulla nell’undicesimo gioco quando il britannico, sfruttando anche qualche errore di troppo di Berrettini, gli strappa il servizio. Sul 6-5, annullando una palla break, il n.16 del mondo prevale 7-5.













Credits: livephotosport / Claudio Bosco