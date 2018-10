Tennis, ATP Mosca 2018: Andreas Seppi esce di scena in semifinale. L’azzurro sconfitto in due set da Mannarino

Niente da fare per Andreas Seppi impegnato nella “VTB Kremlin Cup”, torneo ATP 250 dotato di un montepremi di 856.445 dollari in corso sul veloce indoor di Mosca, in Russia. L’azzurro è stato sconfitto 7-5 7-5 in semifinale dal francese Adrian Mannarino, numero 49 ATP, con il punteggio di 7-5 7-5. Un match in cui i rimpianti non mancano e il 34enne di Caldaro ha pagato a caro prezzo gli errori commessi nei momenti decisivi del match, consentendo al transalpino di conquistare la finale dove affronterà il vincente del derby russo tra Karen Khachanov (n.26 del mondo) e Daniil Medvedev (n.21 ATP).

Nel primo set entrambi i giocatori sono state convincenti al servizio con Andreas non in grado di sfruttare due palle break concesse da Mannarino nel quinto game. Una chance non capitalizzata che poi si rivela letale per l’italiano in questa frazione. Mannarino, infatti, nel momento caldo del parziale eleva il suo livello di tennis, costringendo Seppi a recuperi affannosi che giustificano il break subito dall’altoatesino nel 12° game. Un 7-5 amaro per il nostro portacolori che ha ottenuto troppi pochi punti contro la prima al servizio del francese: appena il 15%.

Nel secondo set l’azzurro trova maggior profondità nei suoi colpi e dopo aver annullato un break point nel secondo gioco, strappa il servizio all’avversario nel quinto. Il 34enne tricolore ha sulla racchetta l’opportunità di servire per la frazione ma la spreca malamente per merito di un Mannarino molto cinico. Seppi subisce il contraccolpo psicologico e perde nuovamente il turno in battuta e il confronto (7-5).













Foto: Mitch Gunn / Shutterstock.com