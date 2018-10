Tennis, ATP Masters 1000 Parigi Bercy 2018: i risultati di lunedì 29 ottobre. Gasquet batte Shapovalov, colpo di coda di Feliciano Lopez su De Minaur

La prima giornata dell’ultimo Masters 1000 dell’anno, quello che si disputa al Palais Omnisports de Paris-Bercy (oggi Accorhotels Arena), ha visto scendere in campo gli incontri con protagonisti i giocatori privi di testa di serie, dal momento che coloro che ce l’hanno entreranno in scena da domani.

Karen Khachanov e Filip Krajinovic hanno aperto il programma nel palasport di Bercy, che per l’occasione funge da campo centrale. Il russo, dopo un primo set andato per le lunghe, ha piegato rapidamente la resistenza del serbo, battuto per 7-5 6-2. A seguire, Roberto Bautista Agut (Spagna) ha vinto contro l’americano Steve Johnson un match girato su pochi punti sia nel primo set (break nel settimo gioco) che nel secondo (risolto al tie-break). Adrian Mannarino ha vinto facilmente il derby francese con Ugo Humbert, mentre nella sessione serale Richard Gasquet ha strappato sorrisi al pubblico di casa, battendo Denis Shapovalov per 6-4 7-6(3). Il canadese ha da recriminare per l’andamento del primo set, in cui è stato avanti per 0-3 prima di perdere cinque giochi di fila. Infine, l’americano Frances Tiafoe ha eliminato un altro transalpino, Nicolas Mahut: 7-6(1) 6-2 il punteggio finale.

Sul campo 1 (un mini-bunker da 600 posti ricavato all’interno dell’arena principale) l’apertura è stata sfortunata, con l’australiano John Millman costretto al ritiro dopo un set contro il georgiano Nikoloz Basilashvili. Di ben diverso tenore il secondo match, col tedesco Philipp Kohlschreiber che ha perso il primo set al tie-break prima di ribaltare la situazione con l’olandese Robin Haase, superato per 6-4 e 6-2 nei successivi parziali. Il portoghese Joao Sousa ha poi firmato una delle due sorprese di giornata battendo Marco Cecchinato; l’altra è arrivata da Feliciano Lopez, che pur arrivando dalle qualificazioni si è ancora una volta dimostrato osso durissimo sul veloce indoor. Il veterano spagnolo, dopo una battaglia arrivata al limite delle tre ore, ha eliminato Alex de Minaur al tie-break del terzo set, costringendo l’australiano a lasciare Parigi molto prima del previsto.

L’unico incontro di singolare giocato sul Court 2 ha visto il bosniaco Damir Dzumhur prevalere in due set, pur con qualche patema, sul tedesco Peter Gojowczyk. Si sono giocati, a seguire, due doppi, di cui uno vedeva impegnati Fabio Fognini e Grigor Dimitrov. Il notevole talento combinato nella coppia italo-bulgara non è stato sufficiente a rovesciare le sorti di un match in cui partivano sfavoriti: l’olandese Jean-Julien Rojer e il rumeno Horia Tecau, grandi specialisti con due Slam all’attivo, hanno vinto per 7-6(3) 6-4.

Domani ci sarà il debutto di Novak Djokovic: il serbo esordirà nella sessione serale contro Joao Sousa. Sono tre i match interessanti della seconda giornata: il nuovo scontro franco-canadese che oppone Jo-Wilfried Tsonga a Milos Raonic, la sfida di Kohlschreiber al croato Marin Cilic, l’incontro tra l’ungherese Marton Fucsovics e l’avignonese Benoit Paire, che determinerà l’avversario di Fognini al secondo turno. A proposito di Paire, sono comparse sui social alcune foto che lo ritraggono con una bizzarra capigliatura rosa.

I RISULTATI DELLA PRIMA GIORNATA

Richard Gasquet (FRA) b. Denis Shapovalov (CAN) 6-4 7-6(3)

Frances Tiafoe (USA) b. Nicolas Mahut (Q) (FRA) 7-6(1) 6-2

Feliciano Lopez (Q) (ESP) b. Alex de Minaur (AUS) 6-7(4) 6-4 7-6(6)

Karen Khachanov (RUS) b. Filip Krajinovic (SRB) 7-5 6-2

Nikoloz Basilashvili (GEO) b. John Millman (AUS) 6-4 ritiro

Adrian Mannarino (FRA) b. Ugo Humbert (WC) (FRA) 6-4 6-2

Philipp Kohlschreiber (GER) b. Robin Haase (Q) (NED) 6-7(4) 6-4 6-2

Roberto Bautista Agut (ESP) b. Steve Johnson (USA) 6-4 7-6(2)

Damir Dzumhur (BIH) b. Peter Gojowczyk (Q) (GER) 6-4 7-6(5)

Joao Sousa (Q) (POR) b. Marco Cecchinato (ITA) 7-5 6-3













