Tennis, a Basilea la finale sarà Federer-Copil, mentre a Vienna si sfideranno Nishikori ed Anderson

Si sono disputate oggi le semifinali dei due tornei ATP 500 della settimana. Tre dei quattro tennisti più attesi, e favoriti dal seeding hanno superato l’ostacolo e domani disputeranno la finale, mentre saluta la compagnia il tedesco Alexander Zverev. Andiamo a scoprire i risultati odierni.

A Basilea l’atto conclusivo sarà tra il padrone di casa, l’elvetico Roger Federer, ed il romeno Marius Copil. Il primo, dopo un difficile inizio di settimana, oggi ha travolto il russo Daniil Medvedev con un rapidissimo 6-1 6-4 che, senza un piccolo passaggio a vuoto nel finale, sarebbe stato ancor più netto. Molto più combattuta, e con esito a sorpresa, l’altra semifinale, con il romeno capace di eliminare in tre set il tedesco Alexander Zverev. Dopo aver vinto il primo parziale il romeno è stato a più riprese a due punti dal match nel secondo, ma alla fine ha ceduto al tie break, mentre nel set decisivo il break determinante è arrivato nel sesto game, col tedesco incapace nel finale di riacciuffare l’avversario.

Semifinali ATP Basilea

Federer (Sui) b. Medvedev (Rus) 6-1 6-4

Copil (Rou) b. A. Zverev (Ger) 6-3 6-7 (6) 6-4

A Vienna la finale sarà tra il nipponico Kei Nishikori ed il sudafricano Kevin Anderson. Il primo ha battuto con un break per set il kazako Mikhail Kukushkin, grazie ad un parziale di cinque game a zero a cavallo tra le due partite (dal 4-4 del primo set al 6-4 3-0) che ha indirizzato il match. Più lungo e combattuto l’altro incontro, nel quale il sudafricano ha impiegato tre set per aver ragione dello spagnolo Fernando Verdasco. Nel primo parziale Anderson trova il break in avvio e non si volta più indietro, mentre nella seconda partita è stato Verdasco a scappare e portare a casa la frazione. Nel set decisivo però il sudafricano ha colpito proprio quando l’iberico, sotto 4-5, andava a servire per restare nel match, chiudendo così 6-4.

Semifinali ATP Vienna

Nishikori (Jpn) b. Kukushkin (Kaz) 6-4 6-3

Anderson (Rsa) b. Verdasco (Esp) 6-3 3-6 6-4













Foto: proma 1 shutterstock

roberto.santangelo@oasport.it