Taekwondo, Olimpiadi Giovanili Buenos Aires 2018: nuova doppietta russa nelle finali della notte

Si sono concluse nella notte italiana le finali di altre due categorie di peso che hanno assegnato medaglie nel taekwondo alle Olimpiadi Giovanili: come accaduto ieri, la Russia porta a casa entrambi gli ori rafforzando il primato nel medagliere generale. Nessun sussulto patriottico per l’Italia: tra gli atleti impegnati quest’oggi non vi erano azzurrini.

Nella categoria fino a 49 kg femminile nella finalissima vittoria risicata della russa Elizaveta Ryadninskaya, che batte per 17-16 la statunitense Anastasija Zolotic: decisiva l’unica penalità inflitta alla nordamericana. Medaglie di bronzo per la cinese cao Zihan, sconfitta sempre di misura dalla russa in semifinale (6-5) e per la sudcoreana Lee Yeji, battuta dall’americana per 21-11.

Nella categoria fino a 66 kg maschile nella finalissima il russo Georgii Popov batte per 33-26 il sudcoreano Kim Kangmin, completando così il poker (finora) di ori per il suo Paese. Le due medaglie di bronzo sono andate all’atleta del Niger Mahamadou Maharana Amadou, battuto nel penultimo atto per 33-13 dal russo, ed al rappresentante della Giordania Zaid Mustafa Mahmoud Abdul Kareem, superato per 31-16 dal sudcoreano.













Foto: Sito ufficiale Olimpiadi Giovanili Buenos Aires

