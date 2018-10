Taekwondo, Olimpiadi Giovanili 2018: Gabriele Caulo conquista il bronzo nei -63kg! L’azzurro superato in semifinale dal tailandese Thepsen

Gabriele Caulo conquista la medaglia di bronzo nel taekwondo alle Olimpiadi Giovanili 2018 di Buenos Aires (Argentina). Il 17enne azzurro, sale sul podio nella categoria -63kg, confermandosi uno dei più forti atleti del mondo, dopo aver ottenuto l’argento ai Mondiali Junior di Hammamet. Un risultato di grande prestigio per questo ragazzo, anche se resta un po’ di rammarico per una finale sfumata davvero di un soffio.

Caulo è stato infatti superato per un solo punto in semifinale dal tailandese Nareupong Thepsen, che si è imposto per 15-14. Dopo un primo round terminato sul 3-3, l’avversario ha preso il largo nel secondo con un parziale di 7-3 e nell’ultimo non è bastato il tentativo di rimonta dell’azzurro che con un 8-5 vede finire il suo cammino. In precedenza Caulo aveva sconfitto ai quarti il saudita Bin Dookhy Hasham Bandar con il punteggio di 18-15. La medaglia d’oro è andata al coreano Cho Wonhee, che ha battuto in finale Thepsen per 21-6, completa il podio l’azero Javad Aghayev.

Nell’altra gara di giornata, i -55kg femminili, in cui non erano impegnate azzurre, successo della tailandese Kanthida Saengsin che sconfigge il finale la marocchina Safia Salih con il punteggio di 10-6. Sul terzo gradino del podio troviamo la brasiliana Sandy Camila Leite Macedo e la greca Fani Tzeli.

Foto: FITA