Sorteggio volley femminile, Mondiali 2018: come funziona? Il regolamento e i possibili gironi della Final Six

La terza fase dei Mondiali 2018 di volley femminile si giocherà dal 14 al 16 ottobre in Giappone. Le migliori sei Nazionali del Pianeta si daranno battaglia nella Final Six: si formeranno due gironi da tre squadre ciascuno, le prime due classificate accederanno alle semifinali incrociate. I due gruppi verranno definiti attraverso un sorteggio che si svolgerà al termine della seconda fase della rassegna iridata, cioè quando conosceremo effettivamente tutte le formazioni partecipanti: l’Italia è a un passo dall’obiettivo, la Serbia è già certa della qualificazione, l’Olanda e gli USA sono molto vicini, Giappone e Brasile come Cina e Russia dovrebbero contendersi gli altri posti. Di seguito il regolamento dettagliato del sorteggio della terza fase e come potrebbero comporsi i due gironi.

SORTEGGIO GIRONI TERZA FASE MONDIALI: QUANDO SI SVOLGE? DATA E PROGRAMMA

La data e l’orario d’inizio del sorteggio dei gironi della terza fase dei Mondiali 2018 di volley femminile devono ancora essere definiti e comunicati dalla FIVB. Sicuramente sarà nei due giorni successivi alla seconda fase che si conclude l’11 ottobre e prima della terza che scatterà il 14 ottobre. Vi terremo informati.

SORTEGGIO GIRONI: COME SEGUIRLO IN DIRETTA TV E STREAMING

OASport vi proporrà la DIRETTA LIVE scritta del sorteggio per conoscere la composizione dei due gironi e (speriamo) le avversarie dell’Italia.

REGOLAMENTO DEL SORTEGGIO:

Il sorteggio non sarà libero e seguirà dei paletti ben precisi. Si formeranno due gironi così composti:

POOL G: Prima Pool E/Prima Pool F, Seconda Pool E/Seconda Pool F, Terza Pool E/Terza Pool F

POOL H: Prima Pool E/Prima Pool F, Seconda Pool E/Seconda Pool F, Terza Pool E/Terza Pool F

ATTENZIONE: se dovessero formarsi due gironi con squadre provenienti esclusivamente dallo stesso girone, allora in un gruppo ci sarebbero prima e terza della Pool E la seconda della Pool F.

FORMULA DELLA TERZA FASE:

Ogni squadra gioca una sola volta contro le altre due formazioni del proprio girone. Le prime due classificate di ogni gruppo si qualificano alle semifinali incrociate. Per stilare la classificate vengono prese in considerazione nell’ordine: numero di vittorie, punti (3 per 3-0 o 3-1, 2 per 3-2, 1 per 2-3), quoziente set, quoziente punti. Si riparte da zero, non vengono considerati i risultati ottenuti in precedenza.