Sollevamento pesi, i criteri di qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Prima tappa i Mondiali 2018

Tra cinque giorni cominceranno i Campionati Mondiali di sollevamento pesi e con essi avrà inizio anche il percorso che porterà 196 atleti ai Giochi Olimpici di Tokyo 2020. La rassegna iridata di Ashgabat (Turkmenistan) sarà infatti il primo evento valido ai fini del ranking mondiale che assegnerà ben 182 pass olimpici. Saranno 14 gli eventi di sollevamento pesi che si disputeranno alle Olimpiadi nipponiche, suddivisi in 7 categorie di peso maschili (61, 67, 73, 81, 96, 109, +109 kg) e 7 femminili (49, 55, 59, 64, 76, 87, +87 kg).

Gli atleti che parteciperanno ai Giochi saranno complessivamente 196, di cui 98 uomini e 98 donne, con il Giappone che avrà diritto ad almeno sei pass (tre per sesso) in qualità di Paese ospitante. Ogni Nazione potrà qualificare al massimo un atleta per categoria di peso, perciò nella migliore delle ipotesi le Federazioni potranno convocare 14 sollevatori.

La discriminante che verrà utilizzata per l’assegnazione delle carte olimpiche sarà il ranking IWF del 30 aprile 2020, ultima data utile per determinare le graduatorie olimpiche di ogni categoria di peso. Verranno presi in considerazione solo gli atleti che avranno partecipato ad almeno sei eventi internazionali riconosciuti dalla IWF dal 1 novembre 2018 al 30 aprile 2020. Inoltre uno dei requisiti richiesti sarà la partecipazione ad almeno una competizione per ognuna delle seguenti finestre temporali: 1 novembre 2018- 30 aprile 2019, 1 maggio 2019- 31 ottobre 2019, 1 novembre 2019- 30 aprile 2020. L’Absolute Ranking finale terrà conto del miglior risultato ottenuto in ognuna delle tre finestre temporali e di un ulteriore score fatto registrare nell’arco dell’intero periodo di qualificazione (il migliore di quelli non ancora considerati in precedenza).

I primi 8 del Ranking di ogni categoria accedono direttamente a Tokyo, tenendo comunque conto del fatto che si potrà qualificare solo un atleta per Nazione. Tramite questa prima modalità di qualificazione verranno assegnati 112 pass olimpici individuali, mentre altri 70 saranno distribuiti in base al Ranking IWF su base continentale. Il miglior atleta (in base alla graduatoria mondiale) di ognuno dei 5 continenti che non avrà ancora strappato la qualificazione potrà volare a Tokyo per i Giochi. A questo punto rimarrebbe un posto vacante disponibile per ogni categoria, che verrà assegnato al Paese ospitante (nel caso in cui non abbia ancora un qualificato in una categoria) o tramite un invito da parte di una commissione tripartita. Nel caso in cui non venissero assegnati tutti i pass a causa delle limitazioni elencate in precedenza (in particolare quella del singolo pass per Nazione in ogni categoria), verranno ridistribuiti agli atleti piazzati meglio nel ranking che non avranno ancora strappato la qualificazione a Cinque Cerchi.













Foto: FIPE