Snowboard: prosegue la preparazione dei gruppi di parallelo e di snowboardcross. A riposo Fischnaller

Prosegue il periodo di allenamento al Passo dello Stelvio per la squadra di snowboard che sarà impegnata nella Coppa del Mondo di parallelo. Sono Aaron March, Edwin Coratti, Mirko Felicetti, Maurizio Bormolini, Daniele Bagozza, Gabriel Messner, Giulia Gaspari e Nadya Ochner i protagonisti, seguiti dal tecnico Hannes Mutschlechner. Da segnalare un turno di riposo per Roland Fischnaller. Nel gruppo anche anche gli atleti impegnati in Coppa Europa: Marc Hofer, Elisa Caffont, Jasmin Coratti, Sindy Schmalzl, Aline Moroder, Alice Lombardi e Lucia Dalmasso gli osservati speciali, assistiti dall’allenatore Rudy Galli.

A Stubai (Aut) vedremo anche da mercoledì 24 a venerdì 26 ottobre il team di Coppa del Mondo di slopestyle con Emil Zulian, Nicola Dioli, Nicola Liviero, Emiliano Lauzi, Giorgia Locatin e Margherita Meneghetti, al pari di quello di Coppa Europa con Leo Framarin, Elia Fuser, Francesco Tosi, Federico Olivieri, Emma Gennero e Olga Martinelli, insieme al tecnico Davide Cecconi e ai giovani con Mirko Barcatta e Fabian Lantschner.

Allo Stelvio anche la compagine di Coppa del Mondo di snowboardcross da lunedì 22 fino a venerdì 26 ottobre con Omar Visintin, Michele Godino, Lorenzo Sommavilla, Matteo Menconi, Fabio Cordi, Tommaso Leoni, Emanuel Perathoner, Raffaella Brutto, Sofia Belingheri e Francesca Gallina, accompagnati dall’allenatore responsabile Luca Pozzolini e dal tecnico Stefano Pozzolini. Assente Michela Moioli, in fase di recupero e pronta a tornare sulla neve probabilmente sin dalla prossima settimana. Presenti anche la squadra di Coppa Europa e giovanile con Stefano Bendotti, Thomas Belingheri, Filippo Ferrari e Caterina Carpano, Alessandro Canalia, Devin Castello, Ester Gross, Alice Sartori e Gloria Gelmi con i tecnici Cristan Belingheri e Nicola Bagliani.













Foto: FISI