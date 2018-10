Skeleton: nazionale in raduno ad Igls, 16 novembre esordio in Coppa Europa

Nuovo raduno per la nazionale italiana di skeleton: dopo quello che si è svolto qualche giorno fa in quel di Koenigssee, in Germania, gli azzurri volano in Austria, sul catino di Igls.

Restano in cinque gli atleti azzurri convocati dal direttore tecnico Maurizio Oioli per gli allenamenti sul ghiaccio austriaco: Manuel Schwärzer, Alessia Crippa, Sofie Falkensteiner, Valentina Margaglio ed Elena Scarpellini.

Da segnalare che proprio in quel di Innsbruck ci sarà l’esordio stagionale per la nazionale: il 16 novembre la prima tappa di Coppa Europa. Per quanto riguarda la Coppa del Mondo invece bisognerà aspettare l’8 dicembre a Sigulda, in Lettonia.













gianluca.bruno@oasport.it

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: IBSF/Viesturs Lacis