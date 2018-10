Olimpiadi Invernali 2026: probabile il ritiro della candidatura da parte di Calgary

Va profilandosi una corsa a due quella per l’organizzazione delle Olimpiadi Invernali del 2026. Sembra infatti tirarsi fuori all’ultimo momento anche Calgary (Canada): dovrebbe arrivare molto probabilmente il ritiro della candidatura a giorni. Lo scontro diventerebbe dunque tra l’Italia e la Svezia: con l’accoppiata Milano-Cortina per il Bel Paese e Stoccolma per gli scandinavi.

Stasera dovrebbe riunirsi, come riporta l’ANSA, il comitato olimpico canadese che dovrebbe mettere fine al sogno di ospitare un’altra edizione a Cinque Cerchi a distanza di 16 anni da Vancouver 2010. “Se entro lunedì non troveremo un accordo, saremo costretti a ritirare la candidatura” le parole del sindaco Naheed Nenshi. Molto probabilmente sarà annullato anche il referendum previsto il 19 novembre.













Foto: Pier Colombo