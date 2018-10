Serie A, Genoa-Parma 1-3: Siligardi e Rigoni ribaltano il vantaggio di Piatek. Ducali al settimo posto

Il Parma ha sconfitto il Genoa per 3-1 nel lunch match dell’ottava giornata di Serie A. I ducali si sono imposti a Marassi e hanno così conquistato la quarta vittoria in campionato salendo momentaneamente al settimo posto in classifica con 13 punti all’attivo, superando proprio i rossoblù di appena una lunghezza. I padroni di casa avevano sboccato il risultato al 6′ con il solito gol di Piatek che ha incornato alla perfezione il cross di Lazovic proveniente dalla sinistra ma gli ospiti hanno prontamente reagito e al 16′ è arrivato il pareggio di Rigoni: calcio d’angolo di Siligardi dalla sinistra, inserimento di Rigoni che di testa sorprende tutti.

Il Parma risolve l’incontro poco dopo con un micidiale uno-due che stende la resistenza del Genoa: al 26′ Rigoni serve Siligardi in profondità, bravo a rientrare e a calciare sul secondo palo; al 30′ Ceravolo viene servito da Barillà con un lancio lungo dalla sinistra e buca la rete avversaria. Gli uomini di Ballardini provano a sfondare la resistenza avversaria ma nella ripresa non riescono mai a creare dei seri pericoli e il Parma vince meritatamente.













Foto: Fabrizio Bertani Shutterstock.com