Serie A, Frosinone-Empoli 3-3: pirotecnico pareggio nel lunch match, doppietta di Ciofani

Pirotenico pareggio per 3-3 tra Frosinone ed Empoli nel lunch match della nona giornata di Serie A. Bellissima partita allo Stirpe dove si sono sfidate le formazioni che occupano terzultima e penultima posizione in classifica: i ciociari strappano il secondo pareggio stagionale e salgono a quota 2 punti, sempre a -4 dai toscani che agganciano momentaneamente l’Atalanta.

I padroni di casa passano in vantaggio grazie all’autogol di Silvestre all’ottavo minuto: combinazione Ciano-Zampano, il cross in mezzo viene deviato in porta. Gli ospiti trovano il pareggio al 32′ con Zajc che freddamente supera Sportiello sfruttando al meglio l’azione di Antonelli, bravo a recuperare palla e a entrare in area di rigore.

Nella ripresa succede di tutto. Primo botta e risposta tra il 48′ e il 52′: Silvestre insacca di coscia su corner di Zajc, Ciofani impatta su calcio di rigore (Ciano affossato in area). Il Frosinone riesce a passare nuovamente in vantaggio al 63′ con Ciofani che insacca su cross di Campbell ma al 79′ arriva il definitivo pareggio firmato da Ucan con un gran destro al volo da appena dentro l’area.