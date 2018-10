Serie A calcio | Il calendario di oggi | Orari | Probabili formazioni | Come vedere le partite in tv su Sky e Dazn

La nona giornata della Serie A 2018-2019 si completerà tra oggi, domenica 21, e domani, lunedì 22 ottobre. Dopo il solito trittico di anticipi al sabato, la domenica si aprirà con il consueto lunch match: alle ore 12.30 andrà in scena la sfida tra Frosinone ed Empoli. Trittico di gare anche alle ore 15.00, con Bologna-Torino, Chievo-Atalanta e Parma Lazio, mentre alle ore 18.00 andrà in scena la sfida tra Fiorentina e Cagliari, infine alle ore 20.30 ecco il derby della Madonnina: si gioca Inter-Milan.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato e gli orari di tutte le partite odierne della nona giornata della Serie A 2018-2019 di calcio. Gli incontri saranno trasmessi in diretta su Sky e DAZN come da indicazioni. Come al solito DAZN ha i diritti della gara della domenica alle ore 12.30 e di una delle gare della domenica alle ore 15.00.

Serie A di calcio – Nona giornata 12:30 Frosinone Empoli DAZN 15:00 Bologna Torino Sky 15:00 Chievo Atalanta DAZN 15:00 Parma Lazio Sky 18:00 Fiorentina Cagliari Sky 20:30 Inter Milan Sky

Di seguito le probabili formazioni odierne:

Frosinone-Empoli

Frosinone: Sportiello, Goldaniga, Salamon, Krajnc, Zampano, Chibsah, Maiello, Molinaro, Ciano, Ciofani, Campbell.

Empoli: Terracciano, Di Lorenzo, Maietta, Silvestre, Pasqual, Acquah, Capezzi, Bennacer, Zajc, Krunic, Caputo.

Chievo-Atalanta

Chievo: Sorrentino, Tomovic, Rossettini, Barba, Depaoli, Rigoni, Radovanovic, Jaroszynski, Birsa, Meggiorini, Stepinski.

Atalanta: Gollini, Toloi, Palomino, Mancini, Hateboer, Freuler, De Roon, Castagne, Pasalic, Gomez, Zapata.

Parma-Lazio

Parma: Sepe, Iacoponi, Bruno Alves, Gagliolo, Gobbi, Rigoni L., Stulac, Barillà, Siligardi, Inglese, Di Gaudio.

Lazio: Strakosha, Luiz Felipe, Acerbi, Radu, Patric, Parolo, Leiva, Milinkovic, Lulic, Luis Alberto, Immobile.

Bologna-Torino

Bologna: Skorupski, Calabresi, Danilo, De Maio, Mbaye, Svanberg, Pulgar, Dzemaili, Dijks, Falcinelli, Santander.

Torino: Sirigu, Izzo, N’Koulou, Moretti, De Silvestri, Meitè, Rincon, Aina, Baselli, Iago Falque, Belotti.

Fiorentina-Cagliari

Fiorentina: Lafont, Milenkovic, Pezzella, Vitor Hugo, Biraghi, Benassi, Veretout, Gerson, Chiesa, Simeone, Pjaca.

Cagliari: Cragno, Faragò, Romagna, Ceppitelli, Padoin, Ionita, Bradaric, Barella, Castro, Joao Pedro, Pavoletti.

Inter-Milan

Inter: Handanovic, D’Ambrosio, Škriniar, De Vrij, Asamoah, Vecino, Brozovic, Politano, Nainggolan, Perisic, Icardi.

Milan: Donnarumma, Calabria, Musacchio, Romagnoli, Rodriguez, Kessie, Biglia, Bonaventura, Suso, Higuain, Calhanoglu.













Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: cristiano barni / Shutterstock.com

roberto.santangelo@oasport.it