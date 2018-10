Sebastian Vettel, GP Giappone 2018: “Ferrari sempre in alto. Strategia? Le banane di Mario Kart. Sulla sfida con Hamilton…”

Sebastian Vettel conserva sempre un buon morale nonostante l’ampio distacco da Lewis Hamilton in classifica generale. Il pilota della Ferrari è attardato di ben 50 punti dal britannico della Mercedes e la rimonta sembra davvero impossibile soprattutto considerando come sono andate le ultime gare ma il tedesco non si arrende come ha ribadito nella conferenza stampa che precede il GP del Giappone 2018, 17^ tappa del Mondiale F1 in programma nel weekend: “Qualcuno pensa che la macchina non sia al top, ma non è così. Siamo sempre stati in alto per tutto l’anno, tranne per qualche gara ed è quello che il pubblico ha visto. Ci siamo sempre difesi, abbiamo sempre duellato con la Mercedes. Qui la performance sarà la stessa, ma speriamo di non partire troppo dietro in griglia“.

Il quattro volte Campione del Mondo riesce a mantenere il sorriso come dimostra la battuta fatta riguardo alla strategia per vincere a Suzuka: “Ricordi Mario Kart? Lui si divertiva a buttare le banane dalla macchina… Serve una strategia, sì. Noi dovremo fare anche attenzione ai rettilinei“.

Il tedesco ha poi analizzato anche la situazione della corsa verso il titolo iridato: “Non mi piace l’approccio dell’ora o mai più. Dobbiamo cercare di attaccare ed è la mia pista preferita. Mi diverto e non voglio fare congetture su di me e sul team. Ordini di scuderia tra Monza e Sochi? Situazioni non paragonabili. In generale si può sempre fare qualcosa in più, gli ingegnerI sanno cosa fare. Il meteo? La pioggia non mi preoccupa”

Sebastian Vettel ha parlato del duello con Lewis Hamilton: “Io e Lewis? Quando ci sfidiamo è sempre divertente, lui magari si è divertito di più in Russia dopo avermi superato in curva 4, poi però ci si diverte di fronte a grandi gare. Avrei voluto stargli attaccato anche alla fine a Sochi, ma non è stato facile. Alcune gare sono più intense di altre, come è normale che sia. Ma tutto può cambiare da una settimana all’altra“.













FOTOCATTAGNI