Sci alpino, Markus Waldner: “Domani la decisione su dove recuperare il gigante di Soelden”

Per il secondo anno consecutivo niente tappa d’apertura in Austria: il gigante maschile di Soelden è stato cancellato. Una decisione presa dall’organizzazione dopo gli oltre 50 cm di neve caduti nella notte e il forte vento nella parte alta che non ha permesso la giusta pulizia del tracciato.

In un’intervista al presentatore di ORF Rainer Pariasek, il direttore di gara della FIS Markus Waldner ha spiegato i motivi della cancellazione e la data di un possibile recupero.

“Purtroppo abbiamo dovuto annullare la gara oggi. Continua a nevicare qui sul ghiacciaio. Eravamo già lì alle 2, purtroppo è arrivata più neve del previsto. Ieri sono stati annunciati dai 20 ai 30 centimetri, nel frattempo abbiamo ne sono arrivati circa 50. C’erano sei macchine in uso, e alle 6 la pista era abbastanza pulita. Ma a causa del forte vento nella parte superiore, la pista si è nuovamente riempita di neve. Era impossibile togliere la neve dalla pista fino a una possibile ora di inizio. Le previsioni meteorologiche parlano di ulteriori nevicate. Quindi era impossibile per noi condurre una gara giusta, regolare e soprattutto sicura“.

“La gara si disputerà. Abbiamo già avuto colloqui stamattina e siamo in trattative. La gara si svolgerà prima di Natale, ma non in America perché abbiamo già un blocco di tre gare a Beaver Creek. Non abbiamo ancora la firma dell’organizzatore, dobbiamo ancora chiarire la parte finanziaria dei diritti TV. Domani ci sarà una comunicazione ufficiale della FIS”.













Foto: Barni-shutterstock