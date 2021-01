Sci alpino, Markus Waldner positivo al Covid: il capo del settore maschile della Coppa del Mondo non sarà a Kitzbuehel

Siamo in emergenza sanitaria e la convivenza consiste nell’accettare situazioni che possono mutare velocemente. E’ il caso della Coppa del Mondo di sci alpino maschile, che ha dovuto dare i conti con cancellazioni e spostamenti in corrispondenza di due appuntamenti attesi, come a Wengen e a Kitzbuehel.

Parlando di quel che sarà sull’Hahnenkammrennen, ricordando le due discese previste sulla Streif e il superG di domenica a completamento del programma dedicato alla velocità, c’è una novità riguardante un caso positivo eccellente. Già a Kitz un focolaio Covid non aveva permesso la disputa degli slalom andati in scena a Flachau e ora segue la notizia riguardante la positività di Markus Waldner, il capo della Coppa maschile e già in isolamento dopo i due slalom dell’ultimo fine settimana. Per questo motivo, non sarà presente alle gare e a farne le veci saranno il vice Emmanuel Couder e il responsabile delle gare veloci Hannes Trinkl.

Foto: LaPresse