Sci alpino, Lindsey Vonn: “Questa è la mia ultima stagione. Il record di Stenmark? Se ci riesco bene, ma lascio nel 2019”

Lindsey Vonn ha ribadito che quella che sta per incominciare sarà la sua ultima stagione agonistica. Durante un evento tenutosi a Manhattan, la statunitense ha confermato che appenderà gli sci al chiodo nel marzo 2019 indipendentemente dal raggiungimento o meno del record di vittorie di Ingemar Stenmark.

La vincitrice di un oro olimpico, due titoli mondiali e quattro Sfere di Cristallo ha conquistato 82 successi in carriera in Coppa del Mondo, soltanto quattro in meno del fuoriclasse svedese che già da tempo è nel mirino dell’americana. I tanti problemi occorsi negli ultimi anni hanno dunque definitivamente frenato la 34enne e a fine ottobre incomincerà la ultima stagione da professionista dopo aver regalato grandi emozioni per oltre un decennio: “Se riesco a battere quel record sarebbe un sogno che si avvera. Se non ci riuscirò, avrò comunque alle spalle una grandissima carriera, ricca di successi. E chiuderei restando comunque la sciatrice donna più vincente di tutti i tempi“.













Foto: Pier Colombo