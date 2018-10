Sci alpino, Gigante maschile Soelden 2018: già ufficiale la partenza abbassata, il tracciato sarà posizionato solo domani mattina

Condizioni meteo difficili a Soelden (Austria) per la prima tappa stagionale della Coppa del Mondo di sci alpino. Già oggi il gigante femminile, vinto dalla francese Tessa Worley davanti ad una bravissima Federica Brignone, è stato condizionato dal vento e dalla neve e la situazione non prevede miglioramenti.

Infatti la giuria ha già deciso che la partenza del gigante maschile di domani sarà abbassata a quella di riserva. Inoltre il tracciato sarà posizionato solo la mattina, per valutare la fattibilità o meno della gara, visto che in questa notte si prevedono altre precipitazioni intense. I segnali quindi non sono positivi, ma al momento resta confermato il programma con la prima manche alle 10.00 e la seconda alle 13.00.













Foto: Cristiano Barni Shutterstock.com