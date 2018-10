Sci alpino, Coppa del Mondo Levi 2018: quando si corre la prossima gara? Programma, orari e tv

Dopo il consueto antipasto di Soelden, anche se dimezzato vista la cancellazione dello slalom gigante maschile (clicca qui per la notizia), la Coppa del Mondo di sci alpino 2019 si prende subito una pausa, prima di fare rotta verso nord per il secondo weekend di gare. Gli atleti si ripresenteranno ai cancelletti di partenza nel fine settimana del 17/18 novembre 2018, sulla neve di Levi, in Finlandia, per i primi due slalom speciali dell’annata. Si incomincerà con le donne nella giornata di sabato 17, quindi toccherà agli uomini domenica 18 (a questo punto la loro vero e proprio nuovo esordio stagionale), con Mikaela Shiffrin e Marcel Hirscher che metteranno in palio le rispettive coppe di specialità. Conclusa la parentesi finlandese, il circo bianco saluterà il Vecchio Continente per dare il via alla trasferta nord-americana.

IN TV – La copertura televisiva del fine settimana di Levi sarà garantita sia da Rai Sport sia da Eurosport e inoltre sarà possibile seguire le gare anche in streaming tramite i servizi di RaiPlay, Eurosport Player e SkyGo. OA Sport, vi proporrà le consuete DIRETTE LIVE scritte del weekend finlandese per non farvi perdere nemmeno un istante dei due primi speciali della stagione.

PROGRAMMA LEVI CDM SCI ALPINO 2019

Sabato 17 novembre

Slalom speciale femminile

ore 10.15 prima manche (visto il fuso orario si correrà alle ore 11.15 locali)

ore 13.15 seconda manche

Domenica 18 novembre

Slalom speciale maschile

ore 10.15 prima manche

ore 13.15 seconda manche

