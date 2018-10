Sci alpino, cancellato il gigante maschile di Soelden. Caduti oltre 50 cm di neve

Per il secondo anno consecutivo il gigante maschile di Soelden è stato cancellato. Una decisione presa dall’organizzazione dopo gli oltre 50 cm di neve caduti nella notte e il forte vento nella parte alta che non ha permesso la giusta pulizia del tracciato. Inoltre le condizioni meteo nelle prossime ore sono in continuo peggioramento, ulteriore motivo che ha portato alla cancellazione della gara.

In precedenza gli organizzatori avevano deciso di spostare l’orario della prima manche alle 11.00 (originariamente prevista per le 10.00), ma la situazione ha continuato a peggiorare e dunque anche un ulteriore rinvio non avrebbe comunque permesso al gigante di iniziare.

Da questa stagione le gare cancellate sul ghiacciaio del Rettenbach verranno recuperate. Bisognerà aspettare la decisione della FIS e capire in quale località verrà disputato questo gigante.