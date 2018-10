Sci alpino, Coppa del Mondo 2018-2019: Marcel Hirscher è ancora favorito. Norvegesi primi rivali. Paris e Fill puntano alla Top Ten

Sarà ancora un dominio di Marcel Hirscher o finirà il regno dell’austriaco? Domenica comincia da Soelden, meteo permettendo, la nuova stagione della Coppa del Mondo maschile di sci alpino ed Hirscher si presenta ancora da grande favorito per vincere la sua ottava sfera di cristallo consecutiva.

Il campione austriaco non ha nessuna intenzione di interrompere la sua striscia vincente. Il nativo di Annaberg ha costruito le sue sette vittorie grazie ad una continuità semplicemente eccezionale nelle prove tecniche. Un vero e proprio cannibale sia in gigante sia in slalom, discipline in cui l’austriaco ha ottenuto rispettivamente 28 e 27 vittorie in carriera, senza contare il numero indescrivibile di podi conquistati. Un vero e proprio dominio per l’austriaco, che dal 2015 ha mancato solamente una volta la tripletta (coppa generale, gigante e slalom), chiudendo nel 2016 al secondo posto tra i pali stretti dietro ad Henrik Kristoffersen.

Proprio il norvegese è il primo grande avversario del campione austriaco, ma, per riuscire a battere il rivale, Kristoffersen ha bisogno di essere perfetto in gigante e slalom, evitando ogni possibile errore. Inoltre il 24enne di Lorenskog non partecipa mai alle prove veloci e dunque parte sicuramente svantaggiato rispetto ad un Hirscher che può ottenere punti in supergigante e addirittura qualche volta anche in discesa e soprattutto con la combinata.

Sempre dalla Norvegia e soprattutto dalle prove veloci arrivano gli altri rivali di Hirscher. Aksel Lund Svindal e Kjetil Jansrud hanno chiuso rispettivamente al terzo e quarto posto lo scorso anno nella generale. Spesso i due norvegesi sono rivali tra loro, levandosi punti importanti a vicenda. Bisogna poi inoltre ricordare che in discesa e supergigante c’è sicuramente molta più competitività rispetto a gigante e slalom, dove comunque chi vince sono sempre i soliti due o tre.

Alexis Pinturault ha sempre provato a fermare la striscia di successi di Hirscher, ma al francese, in questi anni, non è mai riuscito a fare quello step necessario per raggiunge il livello di qualità dell’austriaco. Il transalpino per provare a lottare con Hirscher dovrà tornare molto più competitivo in slalom rispetto al passato e cominciare ad ottenere punti preziosi anche in altre specialità, in particolare in superG.

E l’Italia? Difficile, se non impossibile, vedere un azzurro lottare per la classifica generale, ma qualcuno potrà puntare per almeno un piazzamento nei primi dieci. Un obiettivo che possono centrare gli uomini dell’Italjet ed in particolare Dominik Paris e Peter Fill, che sono stati i migliori nella scorsa stagione al dodicesimo e sedicesimo posto. Sicuramente un risultato deludente e sotto le aspettative, ma ora inizia una nuova stagione e gli azzurri sono pronti al riscatto.













Foto: Cristiano Barni/Shutterstock